Spectacle exclusif du clown Pontx: « 2024 berri on » 2280 Lezeko bidea Sare, 4 janvier 2024, Sare.

Sare Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 17:30:00

fin : 2024-01-04 18:30:00

Une représentation unique dans un cadre atypique, en langue basque !

La nouvelle année débute, et Pontx le clown a décidé de la célébrer comme il se doit, avec ses amis !

Un spectacle à date unique, façonné pour les grottes de Sare .

Ne manquez pas cette occasion de commencer l’année dans une bonne ambiance, avec des chants et des danses.

Magie et humour ne manqueront pas !

Pensez à vous couvrir ! (14° dans la grotte)

Emanaldi paregabea, gune natural atipiko batean, euskaraz !

2024ko Urte berria hasten da. Aurtengoan Pontx Pailazoak Sarako lezeetan ospatuko du urte hasiera hori lagunekin. Ikusgarri berezia izango da, lezeari egokitua, egun honetan behin ikusten ahalko dena.

Kantuan eta dantzan dio emanen urte berriari hasiera. Magia, umorea, pailazokeriak ikusgai giro onean !

Pentsatu beroki beztitzea ! (14° lezean).

Une représentation unique dans un cadre atypique, en langue basque !

La nouvelle année débute, et Pontx le clown a décidé de la célébrer comme il se doit, avec ses amis !

Un spectacle à date unique, façonné pour les grottes de Sare .

Ne manquez pas cette occasion de commencer l’année dans une bonne ambiance, avec des chants et des danses.

Magie et humour ne manqueront pas !

Pensez à vous couvrir ! (14° dans la grotte)

Emanaldi paregabea, gune natural atipiko batean, euskaraz !

2024ko Urte berria hasten da. Aurtengoan Pontx Pailazoak Sarako lezeetan ospatuko du urte hasiera hori lagunekin. Ikusgarri berezia izango da, lezeari egokitua, egun honetan behin ikusten ahalko dena.

Kantuan eta dantzan dio emanen urte berriari hasiera. Magia, umorea, pailazokeriak ikusgai giro onean !

Pentsatu beroki beztitzea ! (14° lezean)

Une représentation unique dans un cadre atypique, en langue basque !

La nouvelle année débute, et Pontx le clown a décidé de la célébrer comme il se doit, avec ses amis !

Un spectacle à date unique, façonné pour les grottes de Sare .

Ne manquez pas cette occasion de commencer l’année dans une bonne ambiance, avec des chants et des danses.

Magie et humour ne manqueront pas !

Pensez à vous couvrir ! (14° dans la grotte)

Emanaldi paregabea, gune natural atipiko batean, euskaraz !

2024ko Urte berria hasten da. Aurtengoan Pontx Pailazoak Sarako lezeetan ospatuko du urte hasiera hori lagunekin. Ikusgarri berezia izango da, lezeari egokitua, egun honetan behin ikusten ahalko dena.

Kantuan eta dantzan dio emanen urte berriari hasiera. Magia, umorea, pailazokeriak ikusgai giro onean !

Pentsatu beroki beztitzea ! (14° lezean)

EUR.

2280 Lezeko bidea Sarako Lezea

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Pays Basque