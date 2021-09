Labaroche Labaroche Haut-Rhin, Labaroche 21ème montée historique des Trois Epis Labaroche Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Labaroche Haut-Rhin Labaroche EUR Samedi 25 : après midi, vérifications administratives et techniques

Dimanche 26 : montées historiques de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Parade des voitures anciennes à travers la vieille ville de Turckheim en fin de matinée (Entrée par la Porte de France, grand rue pour sortir par la Porte de Munster).

Inscriptions: 06 85 12 38 89 www.ecurie-alsace.fr – ecurie.alsace@gmx.fr Samedi après midi : vérifications administratives et techniques.

