200 Photographies pour la nature – visite guidée à vélo Kembs, 3 octobre 2021, Kembs.

200 Photographies pour la nature – visite guidée à vélo 2021-10-03 10:00:00 – 2021-10-03 16:00:00

Kembs Haut-Rhin

Envie de prendre l’air et de vous dégourdir les jambes ? Partez à la découverte des quelques 250 clichés égrenés le long des 14 km de la piste cyclable longeant le Canal de Huningue en compagnie de Jean-François MUTZIG et d’un guide naturaliste de la Petite Camargue Alsacienne. Vous évoluerez dans un cadre naturel totalement préservé et bénéficierez de conseils avisés de professionnels de la photographie et de la nature. Le repas sera tiré du sac.

Inscription à faire via notre plateforme HelloAsso.

La location de vélos électrique est possible au Camping du Canal de Kembs au 07 83 89 72 50, attention le nombre de vélo est limité.

+33 3 89 70 04 49

dernière mise à jour : 2021-09-20 par