Puy-de-Dôme

20 ans de Minérail – Musée de la Mine Messeix, 8 août 2021, Messeix. 20 ans de Minérail – Musée de la Mine 2021-08-08 – 2021-08-15 Les Gannes 2 allée des Sorbiers

Messeix Puy-de-Dôme Messeix Pour fêter ses 20 ans le Musée de la Mine organise une semaine festive avec des expositions, une conférence, des dédicaces de livres et des animations musicales. Le petit train des mineurs roulera régulièrement. Nos vous accueillons avec plaisir. contact@minerail.fr +33 4 73 21 45 63 https://minerail.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Lieu Messeix Adresse Les Gannes 2 allée des Sorbiers Ville Messeix