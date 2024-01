Xavier Besse & Frédéric Bobin 2 Rue du Général de Gaulle Isle, vendredi 29 mars 2024.

Isle Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

À 20h30.

Xavier Besse :

Dans son nouveau spectacle, composé en grande partie de ses chansons, mais aussi

de quelques reprises, il nous entraînera, au travers d’un style singulier et d’une écriture

ciselée, dans son univers poétique et musical où alternent tendresse, émotion, humour et révolte.

Accompagné par Benoît Ribière au piano, il interprétera, à côté de chansons plus anciennes, plusieurs titres de son nouvel album, et nous offrira même probablement quelques surprises encore plus récentes.

Frédéric Bobin:

Sur scène, dans une formule intimiste en duo, Bobin revisite avec élégance et intensité ses trois albums : Singapour, Le Premier Homme et Les Larmes d’Or.

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone (en lien).

2 Rue du Général de Gaulle Centre Culturel Robert Margerit

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Limoges Métropole