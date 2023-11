VISITE GUIDÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE MICHEL BROSSELIN 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 7 novembre 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Saint-Denis-du-Payré,Vendée

Visites de la Réserve Naturelle. Site ornithologique réputé, la réserve naturelle offre un lieu de quiétude à de nombreuses espèces. Un observatoire de qualité vous permettra de découvrir ce remarquable patrimoine naturel..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 12:30:00. .

2, Rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



Visits to the Nature Reserve. A renowned ornithological site, the nature reserve offers a place of quietude to many species. A quality observatory will allow you to discover this remarkable natural heritage.

Visitas a la Reserva Natural. Sitio ornitológico de renombre, la reserva natural ofrece un lugar de tranquilidad a numerosas especies. Un observatorio de calidad le permitirá descubrir este notable patrimonio natural.

Besichtigungen des Naturschutzgebiets. Das Naturschutzgebiet ist ein bekannter ornithologischer Standort und bietet zahlreichen Arten einen Ort der Ruhe. Ein hochwertiges Observatorium ermöglicht es Ihnen, dieses bemerkenswerte Naturerbe zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-02 par Vendée Expansion