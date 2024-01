Bébés lecteurs 2 Avenue Général Schneider Seltz, mercredi 14 février 2024.

Seltz Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 09:30:00

fin : 2024-02-14 10:00:00

Chaque séance (30 minutes) sera consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres, accompagnée d’une sélection de comptines et de chansons pour tout petits (de 0 à 3 ans). Ouverts aux parents et assistantes maternelles agréées. Places limitées à 20 pers.

La médiathèque vous propose également une collection de livres d’éveil adaptés dès la naissance.

2 Avenue Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



