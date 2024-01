RHIZOME | LE P’TIT FESTIVAL 2 Avenue du Mas Salat Gignac, dimanche 17 mars 2024.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17 10:00:00

Proposé par la Compagne MOSO, RHIZOME, c’est une forêt de bambous, habitée par Tina. Sauvage et accueillante, un peu timide, Tina est très occupée. Elle vous invite à la découverte de son monde, dans son quotidien de jeu(x) et d’actions. Libre à l’enfant d’observer, d’entrer en imitation, de s’approprier espace et objets. Ce sont les rencontres, les improvisations et les réactions de ces temps de jeu ensemble qui créent le spectacle.

Les adultes sont invités à rester tout autour de forêt et tout près de l’enfant pour l’accompagner, lui permettre et soutenir ses différents élans d’exploration.

Chacun est invité à être à l’écoute de ce qui se produit.

Bienvenue dans RHIZOME, moment sensible et suspendu, entre terre et cimes.

EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



