1RD’T – GROUPE FOOT TAPPER Remiremont, 6 août 2021-6 août 2021, Remiremont.

1RD’T – GROUPE FOOT TAPPER 2021-08-06 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-06 22:30:00 22:30:00

Remiremont Vosges

Les six musiciens des Foot Tapper font revivre les grandes heures de Cliff Richard et des Shadows.

Le groupe Foot Tapper a une expérience des grands rendez-vous ; celui-ci a joué à Londres, est passé en vedette au 66ème Festival International de Tilburg (Pays Bas) en 2019. Les musiciens ressentent toujours la joie d’offrir les tubes éternels tels que : Apache, Shadoogie, Man of Mystery. Une véritable madeleine de Proust pour tous ceux qui ont vibré à l’écoute de ces super-45 tours des années 60 et 70 !

FOOT TAPPER

