2 soirées | 4 humoristes Spectacles et rencontres avec les artistes.Vendredi 19 Novembre • 20h30 •«3 fois plus drôle, les numéros 1 de demain»Sylvain Morand :Un foisonnement de gaieté et de drôlerie à voir daredare avec le rire pour étendard !Amandine Lourdel :Un texte mordant, haut en couleur, précis et servi par un impressionnant talent de comédienne. Avec son franc-parler et son irrésistible gouaille, on devient vite accro !Marc Rougé :Du rythme, des échanges avec le public. Un spectacle constamment revigorant qui allie personnages et stand-up.Samedi 20 Novembre • 20h30 • Daniel, «Déconniste modéré» :Un amuseur public. Comment ne pas se laisser emporter par ce jusqu’au boutiste du rire. Mi comique mi humoriste, les deux à la fois.*Infos pratiques :- Rendez-vous les 19 et 20 Novembre 2021- Où? : Espace La Fare Alais à St Martin de Valgalgues- Horaires : Début des représentations à 20h30- Tarifs : 8euros pour la soirée ou 12 euros pour les deux soirs- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 30 12 03

+33 4 66 30 12 03

dernière mise à jour : 2021-10-27 par CEVENNES TOURISME