Palais de la Bourse à Bordeaux, le lundi 18 octobre à 08:45

Le Sommet Aéronautique et Spatial de Bordeaux Métropole a pour ambition de souligner les avancées déjà opérées par le secteur aérien non pour s’en satisfaire mais pour présenter la prise de conscience des décideurs industriels déjà bien intégrée dans les entreprises. Plus d’une quarantaine de dirigeants des principales entreprises du secteur, de décideurs politiques, chercheurs de premier plan, entrepreneurs et investisseurs se réuniront autour de tables rondes, toute une journée, afin de débattre du sujet : « _L’aviation acteur majeur de la transition écologique et du dynamisme territorial – Clean Sky / Clean Territory_ » Cet événement mobilisera les acteurs économiques du secteur aéronautique et du spatial. Il participera à soutenir la filière dans sa nécessaire transition écologique et au rayonnement et à l’attractivité de la filière Aéronautique-spatial-défense (ASD) de la métropole bordelaise. Destiné à l’écosystème de l’aéronautique local et national, aux jeunes, aux secteurs de l’enseignement et de la recherche, l’événement permettra d’aborder les défis territoriaux et globaux aujourd’hui relevés par l’industrie de l’aéronautique et du spatial pour accélérer les transitions en cours. Participation sur inscription. En direct sur latribune.fr – [[http://latribunebordeaux.fr/](http://latribunebordeaux.fr/)](http://latribunebordeaux.fr/)

Sommet organisé par Bordeaux Métropole et La Tribune, pour les professionnels. Le thème de cette 1e édition : l’aviation, acteur majeur de la transition écologique et du dynamisme territorial

Palais de la Bourse à Bordeaux



2021-10-18T08:45:00 2021-10-18T18:00:00