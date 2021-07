La Rochelle La Manufacture CDCN - chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle 1er REGARD sur Bocas de oro Marcela Santander Corvalán La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

[ DANSE – SORTIE DE RÉSIDENCE ] ——————————— 1er regard sur BOCAS DE ORO / Marcela Santander Corvalán ——————————————————– ### ven. 5 novembre 18h30 ### 30-60 min – tout public À l’origine, un souvenir sonore, une percussion incessante et trouble. Puis, une mythologie, venue embrasser ce son : celle de la Porte du soleil dans la civilisation pré-inca en Bolivie. Comment voyager dans le temps pour écouter ces pierres précolombiennes, à la recherche de savoirs fictifs qui nous sauveraient de la fin du monde ? Bocas de Oro plonge dans les plaisirs, l’érotisme et l’énergie de l’infiniment petit. Les interprètes emplissent l’espace d’une énergie invisible, qui explose pour construire, détruire et transformer la relation entre danseurs et spectateurs, entre passé et futur. — • dans le cadre du dispositif Artiste associée • une coproduction La Manufacture CDCN — + d’infos ici > [1er regard – Bocas de oro](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/1er-regard-sur-bocas-de-oro-marcela-santander-corvalan5-nov-2021/)

Comment voyager dans le temps pour écouter ces pierres précolombiennes, à la recherche de savoirs fictifs qui nous sauveraient de la fin du monde ?

