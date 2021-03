1ER FESTIVAL DES PLANTES EN MONTAGNE NOIRE, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, Fontiers-Cabardès.

1ER FESTIVAL DES PLANTES EN MONTAGNE NOIRE 2021-10-24 10:00:00 – 2021-10-24 18:00:00

Fontiers-Cabardès 11390 Fontiers-Cabardès

Fontiers-Cabardès organise son premier festival des plantes sur les pas de André Le Nôtre et Pierre Paul Riquet.

Présence de pépiniéristes, d’un marché paysan et artisanal et d’animations diverses sur la journée.

En fonction des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là, possibilité de se restaurer sur place.

artsetpatrimoinesdefontiers@gmail.com +33 6 13 28 88 92 https://www.facebook.com/Arts-et-Patrimoines-%C3%A0-Fontiers-CAbard%C3%A8s-108305490952552

