1er ATELIER « LINDY HOP DECOUVERTE » GRATUIT – DANSE SWING STUDIO 71, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bordeaux.

1er ATELIER « LINDY HOP DECOUVERTE » GRATUIT – DANSE SWING

STUDIO 71, le lundi 12 juillet à 19:30

**Atelier Découverte Lindy Hop** Que vous soyez déjà danseurs (autres danses de couple ou solo) ou pas, cet atelier est fait pour tous ceux qui souhaitent découvrir le LINDY HOP dans une ambiance festive Venez rejoindre le trio Noémie, Mel et Seb pour une découverte fun dans le partage et la bonne humeur. **Tarifs** : Adhérent : 5 euros Non Adhérent : 7 euros Après les ateliers « routines et solo » Swing, une série d’ateliers Lindy révision/approfondissement ainsi que 2 soirées découvertes gratuites. Des précisions sur le contenu vous seront données sur nos pages Facebook, association et groupe. **1er Juillet** : Julie Priou et Benoît Calduch au Studio 71 (Cours Edouard Vaillant à Bordeaux) – Thème autour des « charlestons » **5 Juillet** : Julie Priou et Benoît Calduch au Studio 71 (Cours Edouard Vaillant à Bordeaux) – Thème 6/8 en triple steps **6 Juillet** : Sébastien/Mélanie Rasch et Noémie Mendarozqueta-Lopez chez Brouss’art (11, Avenue Archimède à Pessac) – 2 Ateliers » LINDY découverte » gratuits. **8 Juillet** : Sébastien/Mélanie Rasch et Noémie Lendarozqueta-Lopez chez Brouss’art (11, Avenue Archimède à Pessac) – Thème « autour des turns » **12 Juillet** : Romane Soret et Benoît Calduch au Studio 71 (Cours Edouard Vaillant à Bordeaux) – 2 Ateliers » LINDY découverte » gratuits. Et pour tous ceux qui veulent approfondir les guidages, danser sur des rythmes rapides et découvrir de nouvelles sensations de danse, RDV le **13 Juillet** avec Audrey Caudan et Jany Grange chez Brouss’art (11, Avenue Archimède à Pessac) pour 2 Ateliers « Balboa découverte » Nous sommes ravis de vous revoir ENFIN en présentiel ! Cours en intérieur avec « masque obligatoire » A très vite L’Equipe de TAP SWING tapswingandco.fr // [tapswingandco@gmail.com](mailto:tapswingandco@gmail.com) Tel : 06 20 26 19 34 L’Abus de Swing est recommandé pour la santé !!

GRATUIT

Venez découvrir le LINDY HOP

STUDIO 71 71 Cours Edouard Vaillant Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T19:30:00 2021-07-12T20:30:00