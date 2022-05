19ème Festival BrikaBrak : La serpillère de Monsieur Mutt Le Bugue, 30 mai 2022, Le Bugue.

19ème Festival BrikaBrak : La serpillère de Monsieur Mutt Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

2022-05-30 – 2022-05-30 Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue Dordogne

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule à côté du balai. C’est la vie de la serpillère de Mutt et après tout, chacun à sa place et les moutons seront bien gardés…

Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà l’égale de la Joconde, ou du grand

Nijinski.

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou d’une boîte et montrent leurs contours. La serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

Représentations scolaires. Danse et objet. 35 min

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30. 3 ans et +

+33 6 81 08 88 41

https://festival-brikabrak.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-19 par