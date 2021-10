19ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’ASSOCIATION DES CHERCHEURS EN ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Montpellier, 27 octobre 2021, Montpellier.

19ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’ASSOCIATION DES CHERCHEURS EN ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 2021-10-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-29 18:00:00 18:00:00

Montpellier Hérault

Le 19ème Congrès International de l’Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives (A.C.A.P.S) se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 octobre à Montpellier.

L’UFR-STAPS, l’Université de Montpellier et l’A.C.A.P.S proposent, avec le concours de Montpellier Université d’Excellence, de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien d’Hérault Sport, une édition qui mettra à l’honneur l’apport des technologies et du numérique dans les activités physiques et sportives.

Seul l’accès à la conférence grand public du jeudi 28 au soir, sur le thème du « corps et de l’activité physique dans la ville », sera gratuit pour tous.

La remise d’un prix aux jeunes chercheurs ayant réalisé les meilleures communications orales et affichées, lors du congrès, sera remis le vendredi 29 octobre à 19h.

