19e Salon Var Up Toulon, 30 septembre 2021, Toulon. 19e Salon Var Up 2021-09-30 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-30 19:00:00 19:00:00 Place Besagne – Mayol Palais des Congrès Neptune

Toulon Var Toulon Pour sa 19e édition, l’unique salon de l’entreprise varois a choisi de réunir les acteurs du monde économique autour du thème « L’entreprise c’est sport ». Au programme, plus de 100 exposants BtoB, des conférences, des ateliers, des trophées… +33 4 94 09 78 75 http://www.varup.com/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par

