Narbonne Aude Départ et arrivée à l’Abbaye de Fontfroide, le peloton s’étirera sur les 800m de route pour entrer dans le vif du sujet avec les 2 premières cotes dont celle du coupe feu au 2ème km, vous longerez la forêt de Fontlaurier avant d’arriver au Domaine de Jonquière pour remonter le ruisseau du Ruiz, s’en suivra l’ascension de la fameuse Croix de Fontfroide et vous poursuivrez votre chemin le long de la voie Héricléenne jusqu’aux ruines de l’Aragnon avec une nouvelle boucle pour cette année, avant de revenir sur l’Abbaye de Fontfroide, mais attention quelques surprises sur le parcours pimenteront la fin du parcours avant le final aux portes de l’Abbaye. 34km pour 1300m D+ Heures de départ : – 8 H 30 : Trail de Fontfroide (34 km) barrière horaire 12h30 (soit 4h de course) à l’Aragnon 24km – 9 H : Rando de l’Abbaye (5km) pas de classement et non chronométrée – 9 H 30 : Ronde des Cistes (9km) – 10 H : Trail de la Narbonnaise (14 km) – 10 H 15 : Foulée des Aiglons traildefontfroide@gmail.com +33 4 68 90 65 28 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

