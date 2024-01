Journée Pâques 18 Rue de la Cascade Les Planches-près-Arbois, dimanche 31 mars 2024.

Les Planches-près-Arbois Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Menu spécial Pâques à 89 euros et menu enfant à 15 euros avec chasses aux oeufs de 3 à 5 ans de 15h à 16h et de 5 à 10 ans de 16h à 17h, réserver au client du restaurant et de l’hôtel (sur réservation).

EUR.

18 Rue de la Cascade Castel Damandre

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté



