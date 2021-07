17ème Festival Musique en Charolais Brionnais Semur-en-Brionnais, 6 août 2021-6 août 2021, Semur-en-Brionnais.

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais 2021-08-06 12:00:00 – 2021-08-06 13:00:00 Place Bouthier de Rochefort Collégiale Saint-Hilaire

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais

EUR Concert « Surel & Couturier »

Sébastien Surel et Eric-Maria Couturier interprètent deux grands chefs-d’œuvre pour violon et violoncelle. Au programme :

– Martinu : Duo pour violon et violoncelle H.157

– Ravel : Sonate pour violon et violoncelle et ut majeur.

