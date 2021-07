Oyé Oyé Oyé, Saône-et-Loire 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais Oyé Oyé Catégories d’évènement: Oyé

Oyé Saône-et-Loire Oyé Promenade « Bocages »

Plongée dans le bocage charolais-brionnais : lectures de paysages, découverte du bâti et introduction au projet UNESCO avec le géologue Henri Bonnot et l’historienne Dominique Fayard, en partenariat avec le PETR Charolais-Brionnais.

Accès réservé aux détenteurs de billets pour le concert de 12h à Briant et/ou Amis du Festival Musique en Charolais-Brionnais.

