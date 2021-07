Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux, Saône-et-Loire 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert « PRAELUDIUM » Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Catégories d’évènement: Saint-Bonnet-de-Joux

Saône-et-Loire

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert « PRAELUDIUM » Saint-Bonnet-de-Joux, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Bonnet-de-Joux. 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert « PRAELUDIUM » 2021-07-31 – 2021-07-31

Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire EUR CONCERT « PRAELUDIUM » La violoniste japonaise Ayako Tanaka, l’altiste brésilien Rafaell Altino et le violoncelliste français Guillaume Martigné interprètent un programme en solo, duo et trio à cordes ! Programme : Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

Chaconne de la Partita pour violon n.2 BWV 1004, version pour alto Reinhold GLIÈRE (1875-1956)

Duos op.39 pour violon et violoncelle Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)

Trio à cordes en ut mineur op.9 n.3 Artistes : Ayako Tanaka, violon

Rafaell Altino, alto

