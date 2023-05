Visites archéologiques au CRAVO 17 Rue James de Rothschild, 18 juin 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Visites commentées gratuites des laboratoires d’archéozoologie et de carpologie

Visites commentées gratuites de l’atelier de restauration d’objets en métal

Dimanche 18 juin à 15h, à 16h et à 17h

(10 personnes maximum par visite).

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00.

17 Rue James de Rothschild

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Free guided tours of the archaeozoology and carpology laboratories

Free guided tours of the metal restoration workshop

Sunday, June 18 at 3 pm, 4 pm and 5 pm

(10 people maximum per tour)

Visitas guiadas gratuitas a los laboratorios de arqueozoología y carpología

Visitas guiadas gratuitas al taller de restauración de metales

Domingo 18 de junio a las 15.00, 16.00 y 17.00 horas

(máximo 10 personas por visita)

Kostenlose Führungen durch die archäozoologischen und karpologischen Labore

Kostenlose Führungen durch die Restaurierungswerkstatt für Metallobjekte

Sonntag, 18. Juni um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr

(maximal 10 Personen pro Führung)

