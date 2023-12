Loto bingo 165 Santa Maria Poghjuko karrika Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03 18:30:00 Loto bingo organisé par l’école publique de Sare.

De nombreux lots à gagner, buvette, et gâteaux, bonne ambiance garantie ! Sarako eskola publikoak antolatutako lotoa.

Sari pare bat irabazteko, jan eta edanlekuak, giro goxoan !.

165 Santa Maria Poghjuko karrika Salle Lur Berri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

