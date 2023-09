Enigmatik Experience – Visite fantomatique 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 21 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère romantique de la cité balnéaire et écoutez les étranges détails d’une histoire trop longtemps gardée secrète.

Découvrez la face cachée de la Reine des Plages à travers d’énigmatiques anecdotes, des croyances particulières et des faits divers troublants. Laissez-vous séduire par quelques phénomènes extraordinaires qui prendront vie devant vos yeux, mais soyez prudent, car certaines histoires pourraient vous faire perdre l’esprit !

Des histoires fascinantes, mystérieuses, effrayantes basées sur des faits historiques, des témoignages et des recherches bien documentées. Comme d’autres avant vous lors de cette visite, peut-être serez-vous témoins d’un authentique phénomène paranormal…

Pendant 90 min, l’Enigmatik Expérience vous propose de vous dévoiler le côté obscur de Trouville-sur-Mer : hôtel hanté, spectres, crimes, tragédies… Bref, 1h30 de suspense, d’émotions, de réflexion et de frissons.

Paranormaliste, chroniqueur sur C8 dans «Enquêtes Paranormales», auteur du «Manuel du Chasseur de Fantômes», de «Hantise en Normandie» et de «Histoires vraies de fantômes à ne surtout pas lire le soir», Erick Fearson sera votre guide. Accompagné par le sinistre cri des goélands, il vous invite à vous plonger dans ces histoires qu’aucune autre visite ne vous fera connaître. Il vous accompagnera aux quatre coins de la ville en réalisant d’étranges expériences en lien avec les lieux visités.

Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur les fantômes, et faites l’expérience de cette aventure ludique, interactive, insolite et surtout unique en son genre ! Une chose est sûre : vous ne regarderez plus jamais Trouville-sur-Mer de la même façon !

Départ de la visite en face de l’Hôtel de Ville

Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme : 02 31 14 60 70

Tarif : 15 €/pers

À partir de 10 ans.

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 19:30:00

164 Boulevard Fernand Moureaux Hôtel de Ville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Let yourself be enchanted by the romantic atmosphere of the seaside town and listen to the strange details of a history that has been kept secret for too long.

Discover the hidden face of the Queen of the Beaches through enigmatic anecdotes, particular beliefs and disturbing facts. Let yourself be seduced by some extraordinary phenomena that will come to life before your eyes, but be careful, because some of the stories could make you lose your mind!

Fascinating, mysterious, frightening stories based on historical facts, testimonies and well-documented research. Like others before you during this visit, you may witness a genuine paranormal phenomenon…

For 90 minutes, the Enigmatik Experience will reveal the dark side of Trouville-sur-Mer: haunted hotel, spectres, crimes, tragedies… In short, 1h30 of suspense, emotions, reflection and thrills.

Paranormalist, columnist on C8 in « Enquêtes Paranormales », author of « The Ghost Hunter’s Handbook », « Haunting in Normandy » and « True ghost stories not to be read at night », Erick Fearson will be your guide. Accompanied by the eerie cry of the gulls, he invites you to immerse yourself in these stories that no other visit will bring you. He will accompany you to the four corners of the city, performing strange experiments related to the places you visit.

Forget what you know or think you know about ghosts, and experience this fun, interactive, unusual and above all unique adventure! One thing is sure: you will never look at Trouville-sur-Mer in the same way again!

Departure of the visit in front of the Town Hall

Information and reservation at the Tourist Office : 02 31 14 60 70

Price : 15 €/pers

From 10 years old

Déjese hechizar por la romántica atmósfera de la ciudad costera y escuche los extraños detalles de una historia que se ha mantenido en secreto durante demasiado tiempo.

Descubra la cara oculta de la Reina de las Playas a través de enigmáticas anécdotas, peculiares creencias e inquietantes trivialidades. Déjese seducir por algunos fenómenos extraordinarios que cobrarán vida ante sus propios ojos, pero tenga cuidado, ¡ya que algunas de las historias podrían hacerle perder la cabeza!

Historias fascinantes, misteriosas y aterradoras basadas en hechos históricos, relatos de testigos presenciales e investigaciones bien documentadas. Como otros antes que usted en esta visita, quizá sea testigo de un auténtico fenómeno paranormal…

Durante 90 minutos, la Experiencia Enigmática le revelará el lado oscuro de Trouville-sur-Mer: hotel encantado, espectros, crímenes, tragedias… En resumen, una hora y media de suspense, emoción, reflexión y suspense.

Erick Fearson es investigador paranormal y columnista en « Enquêtes Paranormales » de C8, y autor de « Manuel du Chasseur de Fantômes », « Hantise en Normandie » e « Histoires vraies de fantômes à ne surtout pas lire le soir ». Acompañado por el inquietante grito de las gaviotas, le invita a sumergirse en estas historias que ninguna otra visita le brindará. Le acompañará por los cuatro rincones de la ciudad, realizando extraños experimentos relacionados con los lugares que visite.

Olvídese de todo lo que sabe, o cree saber, sobre fantasmas, y viva esta aventura divertida, interactiva, insólita y, sobre todo, ¡única! Una cosa es segura: ¡nunca volverá a ver Trouville-sur-Mer de la misma manera!

Salida frente al Ayuntamiento

Información y reservas en la Oficina de Turismo: 02 31 14 60 70

Precio: 15 euros/persona

Para niños a partir de 10 años

Lassen Sie sich von der romantischen Atmosphäre des Badeortes verzaubern und lauschen Sie den seltsamen Details einer Geschichte, die zu lange geheim gehalten wurde.

Entdecken Sie die verborgene Seite der « Königin der Strände » anhand von rätselhaften Anekdoten, besonderen Glaubensvorstellungen und beunruhigenden Tatsachen. Lassen Sie sich von einigen außergewöhnlichen Phänomenen verführen, die vor Ihren Augen lebendig werden, aber seien Sie vorsichtig, denn einige Geschichten könnten Sie um den Verstand bringen!

Faszinierende, mysteriöse und gruselige Geschichten, die auf historischen Fakten, Zeugenaussagen und gut dokumentierten Recherchen basieren. Vielleicht werden Sie, wie andere vor Ihnen bei diesem Besuch, Zeuge eines echten paranormalen Phänomens…

Die 90-minütige Enigmatik-Erfahrung zeigt Ihnen die dunkle Seite von Trouville-sur-Mer: Spukhotels, Gespenster, Verbrechen, Tragödien…. Kurz gesagt: 1,5 Stunden voller Spannung, Emotionen, Nachdenken und Nervenkitzel.

Erick Fearson ist Paranormalist, Kolumnist auf C8 in « Enquêtes Paranormales », Autor des « Handbuchs des Geisterjägers », von « Hantise en Normandie » und von « Histoires vraies de fantômes à ne surtout ne pas lire le soir » (Wahre Geistergeschichten, die man abends nicht lesen sollte). Begleitet vom unheimlichen Schrei der Möwen lädt er Sie dazu ein, in diese Geschichten einzutauchen, die Sie bei keinem anderen Besuch kennenlernen werden. Er wird Sie durch die ganze Stadt begleiten und dabei seltsame Experimente durchführen, die mit den besuchten Orten in Verbindung stehen.

Vergessen Sie alles, was Sie über Geister wissen oder zu wissen glauben, und erleben Sie dieses spielerische, interaktive, ungewöhnliche und vor allem einzigartige Abenteuer! Eines ist sicher: Sie werden Trouville-sur-Mer nie wieder auf die gleiche Weise betrachten!

Start der Tour vor dem Hôtel de Ville (Rathaus)

Informationen und Reservierung beim Fremdenverkehrsamt: 02 31 14 60 70

Preis: 15 ?/Pers

Ab 10 Jahren

