Pâques au château 16 place du Martroi Meung-sur-Loire, samedi 30 mars 2024.

Meung-sur-Loire Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Venez célébrer Pâques en famille au château de Meung !Familles

Retrouvez le spectacle de la ferme pédagogique dans la cour : les enfants peuvent entrer dans l’enclos, traire la chèvre… et même donner le biberon aux agneaux !

Rendez-vous à 11h, 12h30, 15h00 et 16h30 pour le spectacle (Samedi et dimanche uniquement).

Participez à la chasse à l’œuf qui permettra aux enfants de 5 à 12 ans de repartir avec leur butin ! En bonus, qui trouvera l’Œuf du dragon ? Des cadeaux en bonus ! (Chasse aux œufs en continu du samedi au lundi).

12 EUR.

16 place du Martroi

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par ADRT45