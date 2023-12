Comédie musicale – Je vais t’aimer 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 29 mars 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

JE VAIS T’AIMER est une création dans la pure tradition de Broadway.

Le public est totalement conquis et la presse parle, elle, d’un “Mamma Mia“ à la française.

C’est l’histoire de six jeunes français qui racontent leurs amours, leurs amitiés au rythme des plus grands succès de Michel Sardou : En chantant, La java de Broadway, Les lacs du Connemara, Les vieux mariés, Être une femme, La rivière de notre enfance…

Plus de 25 chansons extraites de son exceptionnel répertoire.

La troupe de chanteurs, danseurs, comédiens vous embarque du Port du Havre à New York, à bord du mythique paquebot “France“ et leurs destins croisent celui d’un pays.

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



