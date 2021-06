Plouider Plouider Finistère, Plouider 15ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec Brigitte Maignan-Crickx Plouider Plouider Catégories d’évènement: Finistère

Plouider

15ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec Brigitte Maignan-Crickx Plouider, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Plouider. 15ème édition de Arz e Chapelioù Bro Leon avec Brigitte Maignan-Crickx 2021-07-15 – 2021-08-15

Plouider Finistère Plouider Conçue spécialement pour la chapelle Saint-Fiacre, l’installation de sculptures « Traversée » transforme la nef en une « forêt » où marchent des personnages qui avancent vers leur avenir. Le visiteur est invité à déambuler entre les personnages pour faire l’expérience de sa propre traversée en harmonie avec la nature vers un avenir commun toujours à inventer. Conçue spécialement pour la chapelle Saint-Fiacre, l’installation de sculptures « Traversée » transforme la nef en une « forêt » où marchent des personnages qui avancent vers leur avenir. Le visiteur est invité à déambuler entre les personnages pour faire l’expérience de sa propre traversée en harmonie avec la nature vers un avenir commun toujours à inventer.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouider Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouider Adresse Ville Plouider lieuville 48.61937#-4.27575