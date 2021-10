Briare Briare Briare, Loiret 14ème (bis) Festival de L’Escabeau Briare Briare Catégories d’évènement: Briare

Loiret

14ème (bis) Festival de L’Escabeau Briare, 29 octobre 2021, Briare. 14ème (bis) Festival de L’Escabeau 2021-10-29 – 2021-11-01

Briare Loiret Briare 14èùe (bis) FESTIVAL DE L’ESCABEAU

du théâtre, de la musique, de la danse… plus du 15 spectacles en 4 jours !

+ animations satellites en pagaille tout au long du festival ! 14èùe (bis) FESTIVAL DE L’ESCABEAU

vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 octobre, lundi 1er novembre 2021

du théâtre, de la musique, de la danse… plus du 15 spectacles en 4 jours! contact@theatre-escabeau.com +33 2 38 37 01 15 http://www.theatre-escabeau.com/ 14èùe (bis) FESTIVAL DE L’ESCABEAU

du théâtre, de la musique, de la danse… plus du 15 spectacles en 4 jours !

+ animations satellites en pagaille tout au long du festival ! Laïs Godefroy dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Briare, Loiret Autres Lieu Briare Adresse Ville Briare lieuville 47.6561#2.71868