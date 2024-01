“Biomimétisme polaire : les espèces des pôles inspirent l’innovation durable !” par Tarik Chekchak 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon, jeudi 8 février 2024.

Prémanon Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08

Curieux de découvrir comment les ours polaires et les manchots révolutionnent la performance énergétique de nos bâtiments ou l’urbanisme ? Fasciné par l’idée que les baleines à bosse puissent inspirer de nouvelles méthodes de production d’énergie durable ? Plongez dans un monde où la nature des régions les plus froides de notre planète guide l’innovation et la durabilité. Découvrez comment les secrets des espèces polaires ouvrent des voies surprenantes pour un avenir plus désirable et plus intelligent !

Tarik Chekchak est ingénieur écologue.

146 Rue de la Croix de la Teppe Espace des Mondes Polaires

Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté



