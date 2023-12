Concert Lankum – Festival USOPOP 1455 Sarako errebidea Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sare Concert Lankum – Festival USOPOP 1455 Sarako errebidea Sare, 18 février 2024, Sare. Sare Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18 21:00:00 A l’occasion du Festival Usopop, le groupe de folk Irlandais Lankum, alors en tournée mondiale, va venir faire chanter la belle acoustique de la chapelle Sainte Catherine..

1455 Sarako errebidea Chapelle Saint-Catherine

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d'Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sare Autres Code postal 64310 Lieu 1455 Sarako errebidea Adresse 1455 Sarako errebidea Chapelle Saint-Catherine Ville Sare Departement Pyrénées-Atlantiques

