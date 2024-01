REPORT – Michel Sardou – Je me souviens d’un adieu 140 Boulevard de Plymouth Brest, vendredi 29 mars 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

4 ans après sa DERNIÈRE DANSE qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour Je me souviens d’un adieu une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.

À Paris, Michel Sardou se produira, pour la première fois dans l’histoire de la salle, en scène centrale en parterre assis à Paris la Défence Arena le samedi 16 mars 2024.

Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

Informations pratiques :

Report du concert initialement prévu le 02/12/2023

Les billets restent valables pour le vendredi 29 mars 2024

Les spectateurs qui ne seraient pas disponibles à cette nouvelle date sont invités à se rapprocher de leur point de vente avant le 31 janvier 2024 pour connaître les modalités de remboursement.

140 Boulevard de Plymouth Brest Aréna

Brest 29200 Finistère Bretagne



