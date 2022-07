13ème Fête de l’Âne Nançay Nançay Catégories d’évènement: Cher

Nançay

13ème Fête de l’Âne Nançay, 21 août 2022, Nançay. 13ème Fête de l’Âne

Nançay Cher

2022-08-21 10:00:00 – 2022-08-21 Nançay

Cher Nançay Au programme :

– Verre de l’amitié

– Balades en calèches

– Jeux pour tous

– Mini ferme

– Exposants

– Aire de pique-nique

– Concours de lancer de mules L’association Nançay Ânes & attelages organise sa 13ème édition de la fameuse Fête de l’Âne !

Rendez-vous dans le parc de l’Abbé Bodineau ! +33 6 08 50 25 36 Au programme :

– Verre de l’amitié

– Balades en calèches

– Jeux pour tous

– Mini ferme

– Exposants

– Aire de pique-nique

– Concours de lancer de mules ANA

Nançay

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Nançay Autres Lieu Nançay Adresse Nançay Cher Ville Nançay lieuville Nançay Departement Cher

Nançay Nançay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancay/

13ème Fête de l’Âne Nançay 2022-08-21 was last modified: by 13ème Fête de l’Âne Nançay Nançay 21 août 2022 Nançay, Cher

Nançay Cher