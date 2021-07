12ème Biarritz Piano Festival : Béatrice Berrut (21h) Biarritz, 4 août 2021, Biarritz.

12ème Biarritz Piano Festival : Béatrice Berrut (21h) 2021-08-04 – 2021-08-04 Place Bellevue Espace Bellevue

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

MOZART / LISZT / ESCAICH

Béatrice Berrut, piano

« …une exceptionnelle plénitude. » Le Monde

Décrite par la presse internationale comme une “révélation, une pianiste exceptionnelle” (Plain

Dealer, Cleveland) qui “séduit par la beauté de son jeu” (Irish Times), la pianiste suisse Béatrice

Berrut se produit à travers l’Europe et l’Amérique dans des salles prestigieuses.

En raison de la pandémie Covid-19, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

– Placement libre pour ajuster au mieux en fonction des contraintes sanitaires

– Pass sanitaire à partir de 18 ans (certificat de vaccination à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet et avoir reçu la 2ème dose depuis + de 7 jours OU test PCR/antigénique négatif OU certificat de rétablissement de la Covid-19 de plus de 15 jours ou de moins de 6 mois) avec pièce d’identité obligatoire

– Port du masque obligatoire

+33 5 59 22 44 66

BPF

dernière mise à jour : 2021-07-27 par