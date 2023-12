AU PAYS DE L’OR BLEU : MAITRISER, UTILISER, PRESERVER L’EAU EN LOZERE 12 avenue du Père Coudrin Mende, 4 décembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Des béals et des hommes

projection du documentaire suivi d’un échange avec les intervenants

en partenariat avec le COPAGE….

2024-03-28 fin : 2024-03-28 . EUR.

12 avenue du Père Coudrin Archives départementales

Mende 48000 Lozère Occitanie



Des béals et des hommes

screening of the documentary followed by a discussion with the speakers

in partnership with COPAGE…

De machos y hembras

proyección del documental seguida de un debate con los ponentes

en colaboración con COPAGE…

Des béals et des hommes (Von Bealen und Menschen)

vorführung des Dokumentarfilms mit anschließendem Austausch mit den Referenten

in Partnerschaft mit COPAGE…

Mise à jour le 2023-12-01 par 48 – OT de Mende