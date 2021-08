11e Soblues – Angélique Kidjo “Mother Nature” Palais des congrès, 4 décembre 2021, Le Mans.

11e Soblues – Angélique Kidjo “Mother Nature”

Palais des congrès, le samedi 4 décembre à 20:30

Angélique Kidjo est de retour sur scène et propose dans le cadre du final du du 11e Soblues, un tout nouveau répertoire lié à son nouvel album sorti en juin 2021 « Mother Nature ». Angélique Kidjo : « Cet album est une lettre d’amour à notre Mère Nature et toutes les valeurs qui nous sont chères : la vérité, la confiance, l’amour et le lien. » Angélique Kidjo est l’une des plus grandes artistes de la musique internationale, avec quatorze albums originaux à son actif et, entre autres prestigieux titres, trois fois lauréate aux Grammy Awards. Sachant magnifiquement mêler les sons traditionnels africains de son enfance au Bénin avec les sonorités RnB, funk, jazz américaines et les influences d’Europe et d’Amérique Latine, Angélique Kidjo est une des personnalités les plus emblématiques du continent Africain et une des femmes les plus inspirantes du monde qui s’applique à mettre sa notoriété au service de causes sociétales qui lui tiennent à cœur. C’est aussi une des rares artistes développant des projets musicaux personnels devenus des « tubes » comme « Malaika », « Afirika », « Batonga » et que nous pouvons aussi écouter dans des projets très différents et donc chanter Le Boléro de Ravel, chantonner du Jacques Dutronc ou du Serge Gainsbourg, reprendre intégralement un album des Talking Heads, partager la scène avec des jazzmen comme Erik Truffaz ou Ibrahim Maalouf et faire l’ouverture avec la Marseillaise au pied de la Tour Eiffel à Paris ! Le concert au Mans résonnera particulièrement au Palais des Congrès où l’Europajazz a régulièrement pu convier des artistes de légende depuis 1982 dont John Lee Hooker, Claude Nougaro, Manu Dibango, Nina Simone, Didier Lockwood, Dianne Reeves, Gregory Porter… Un moment rare et unique en perspective à partager tous ensemble ! Co-réalisation europajazz – Palais des Congrès et de la Culture du Mans

20 à 36€

L’unique diva africaine en concert événement au Mans !

Palais des congrès [23-1] Rue D’arcole, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T22:00:00