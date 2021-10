Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande 11e Edition du Festival Urbance Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

11e Edition du Festival Urbance Marmande, 22 octobre 2021, Marmande. 11e Edition du Festival Urbance 2021-10-22 – 2021-10-30

Marmande Lot-et-Garonne 3.5 3.5 EUR 11e Edition du Festival Urbance.

-Du 22 au 30 Octobre : Expositions “Portraits de femmes” au musée Marzelles.

-Vendredi 22 Octobre à 20h30 au Théâtre Comoedia : Spectacle de Danse par la Cie Manon Bardou – Trio.

-Samedi 23 Octobre à l’Espace Expo : Battle Danse Hip-Hop.

-Mardi 26 Octobre au cinéma Plaza à 14h30 : Projection du film “D’où l’on vient”.

-Mercredi 27 Octobre au Pôle Jeunes : Jeux vidéos et VR.

-Jeudi 28 Octobre au Café du Commerce à 18h : restitution des créations des jeunes. Concert dispositif Rappeuz.

-Samedi 30 Octobre Plaine de la Filhole de 11h30 à 19h : Contest sports urbains, animation…

