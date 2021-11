11 et 12 décembre : tous au Marché de Noël d’Amilly ! Place de Nordwalde, 11 décembre 2021, Amilly.

Samedi 11 décembre, de 16h à 22h, et dimanche 12, de 9h à 17h, de la place de l’Église à la place de Nordwalde, le centre-bourg va prendre des teintes féeriques et s’animer de tout ce qui fait la magie de Noël. Autour d’une quarantaine d’exposants – associations, commerçants et artisans d’art – qui vendront leurs produits, de nombreuses animations gratuites ponctueront ces deux jours festifs… Suivez le guide ! **Les incontournables !** Spectacles de rue La troupe du Théâtre Iguane déambulera sur les places dans ses habits « Berlingots » pour faire rêver petits et grands, et le dresseur de bulles Slash Bubbles partagera son univers aérien. Ferme pédagogique Une vraie petite ménagerie s’est donné rendez-vous place de l’Église : chèvre, agneau, cochon, oie, poules, canards et canetons, lapins… Contes Chimère & Mélusine enchanteront les enfants et leurs parents avec des contes de Noël à l’auditorium de la médiathèque. Concerts des associations musicales Chorale, gospel et violons se succéderont dans l’église Saint-Martin pour rythmer la soirée de samedi. Les nouveautés Réalité virtuelle Le public pourra entrer dans l’intimité du Père Noël grâce au casque virtuel qui fera voyager les amateurs jusqu’en Laponie ! En voiture ! Une mini-locomotive à vapeur emmènera derrière elle petits et grands enfants. Mais aussi… Manèges, spectacles de magie, jeux en bois, jeux avec la ludothèque, maquettes de trains miniatures… Restauration sur place. Téléchargez ici le programme complet des animations heure par heure

