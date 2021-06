Lapoutroie Lapoutroie 10è Moisson des Brasseurs – Portes ouvertes Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

10è Moisson des Brasseurs – Portes ouvertes Lapoutroie, 25 juin 2021-25 juin 2021, Lapoutroie. 10è Moisson des Brasseurs – Portes ouvertes 2021-06-25 – 2021-06-27

Au coeur de la vallée de Kaysersberg, la brasserie du Pays Welche vous ouvre ses portes à l'occasion de la nouvelle édition de la Moisson des Brasseurs. Trois journées pour découvrir la bière, sa fabrication, les matières utilisées… Au programme, lancement de notre nouvelle bière : la bière au pain, dégustation gratuite avec tome de montagne BIO et pain spécial. Bel exemple de coopération locale : mise en avant du recyclage du pain dans la nouvelle bière au pain, élaborée avec du pain de la boulangerie Kieffer à Lapoutroie. Et accord mets et bières avec la tome BIO, fabriquée dans la ferme Perrin à Lapoutroie qui recycle les drêches de la brasserie. Un moment convivial et de partage avec la possibilité de ramener chez vous des produits pour agrémenter vos entrées, terrines, foies gras… +33 3 89 47 50 26

2021-06-25 – 2021-06-27 Lapoutroie Haut-Rhin