106 EXPERIENCE FLYING BLANKET MYSTERY / INTRUSIVE THOUGHTS / NO PLACE FOR SILENCE Rouen, mardi 19 mars 2024.

Gratuit

A l’affiche, le rock garage à l’énergie électrisante et à la coolitude vivifiante de Flying Blanket Mystery, le punk rock mélodique d’Intrusive Thoughts et le rock alternatif de No Place For silence.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:30:00

fin : 2024-03-19

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

