L’ÉTERNEL MARI 1050, Avenue Léonard de Vinci Mas D’En Civade Lattes Catégories d’Évènement: Hérault

Lattes L’ÉTERNEL MARI 1050, Avenue Léonard de Vinci Mas D’En Civade Lattes, 3 février 2024, Lattes. Lattes,Hérault Ne manquez pas le spectacle de théâtre L’éternel mari le 03 février 2024 à 19h!.

2024-02-03 19:00:00 fin : 2024-02-03 20:20:00. EUR.

1050, Avenue Léonard de Vinci

Mas D’En Civade

Lattes 34970 Hérault Occitanie



Don't miss L'éternel mari on February 03, 2024 at 7pm! No se pierda el espectáculo teatral L'éternel mari el 03 de febrero de 2024 a las 19:00 horas Verpassen Sie nicht die Theateraufführung Der ewige Ehemann am 03. Februar 2024 um 19 Uhr! Mise à jour le 2023-08-31 par OT MONTPELLIER

