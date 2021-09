Paris Le Vent se lève Paris 1000 et une chose(s) Le Vent se lève Paris Catégorie d’évènement: Paris

1000 et une chose(s) ——————– Une maraude théâtrale, faite de haïkus visuels, de capsules de théâtre d’objet et d’images vidéo, pour évoquer des histoires de migration… Avec : Ruth Aguirre et Lydie Marsan Conception : Lydie Marsan Regard extérieur : Karin Palmieri Complice et régie : Juliette Rudent-Gili Spectacle créé avec le soutien de : l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) le Collectif 12 la Nef – Manufacture d’Utopies le Théâtre de la Girandole le Théâtre aux Mains Nues – Lieu missionné pour le compagnonnage le Centre Culturel Franco Berbère de Drancy Comme Vous Emoi Le Vent se lève ! Plus de détails sur le projet [ici](https://www.ixtlan.eu). Aide à la diffusion financée par la Région Ile de France.

tarifs : 12e / 10e

IXTLAN – Lydie Marsan Le Vent se lève 181 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Paris Paris

