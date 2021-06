100% Drones Village vacances « Les Chavannes », 1 août 2021-1 août 2021, Onnion.

100% Drones

du dimanche 1 août au dimanche 8 août à Village vacances « Les Chavannes »

_**Lance toi dans l’aventure drone le temps d’un séjour pour en découvrir l’univers et apprendre à devenir un pilote responsable.**_ Tour à tour, pilote, mécanicien, concepteur de projet ou réalisateur de vidéos, tu vas : * apprendre la réglementation relative aux drones et connaître les règles essentielles pour une pratique responsable. * mettre en place des protocoles d’utilisation afin de réaliser tes vols en toute sécurité. * dessiner et réaliser des parcours ludiques, construire des obstacles pour faire évoluer le drone dans l’espace * organiser une course en intérieur ou en extérieur avec des parcours d’agilité et des concours d’atterrissage pour te mesurer aux autres passionnés du séjour. * concevoir un scénario et réaliser des prises de vue aériennes que tu pourras emporter avec toi à la fin du séjour Ce séjour, c’est aussi des baignades à la piscine municipale en plein air des activités et des jeux de plein air, ainsi que de veillées et une nuit en refuge d’alpage qui renforceront la cohésion du groupe et permettront à tous de mieux se connaître et de s’apprécier.

500€ ; sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Village vacances « Les Chavannes » 74490 Onnion Onnion Haute-Savoie



