Braderies de Castelvestiaire 10 Rue de la Chaussée Châteauneuf-sur-Cher, 21 septembre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

Chaque 3ème jeudi de chaque mois, l’association Castelvestiaire propose sa braderie où vous pourrez remplir un sac de 30L de vêtements pour 7€. Les donateurs sont les bienvenus..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . 7 EUR.

10 Rue de la Chaussée

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



Every 3rd Thursday of the month, the Castelvestiaire association holds its braderie, where you can fill a 30L bag with clothes for 7? Donors are welcome.

Cada tercer jueves de mes, la asociación Castelvestiaire organiza una venta en la que se puede llenar una bolsa de 30 litros con ropa por 7? Los donantes son bienvenidos.

Jeden dritten Donnerstag im Monat veranstaltet der Verein Castelvestiaire einen Flohmarkt, bei dem Sie für 7? einen 30-Liter-Sack mit Kleidung füllen können. Spender sind herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-08-08 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER