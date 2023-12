Houlgate à la Belle Époque 10 Boulevard des Belges Houlgate Catégories d’Évènement: Calvados

HOULGATE Houlgate à la Belle Époque 10 Boulevard des Belges Houlgate, 14 février 2024, Houlgate. Houlgate Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:30:00

fin : 2024-02-14 12:00:00 Envie de tout savoir sur la perle de la Côte Fleurie ? Partez à la découverte de la partie Ouest et du front de mer de la station. Plongez dans l’histoire de sa genèse et enthousiasmez-vous devant les merveilles de l’architecture balnéaire ! Inscription obligatoire dans l’un de nos offices de tourisme ou en ligne..

10 Boulevard des Belges Départ de l’office de tourisme

Houlgate 14510 Calvados Normandie

