10 ans de jazz en Velay: buffet jazzy + projection de clips 2021-09-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-29 théâtre du Mayapo 19 rue du Bessat

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Buffet jazzy + projection des clips rélisés par le Microstudio (P. Marcon).

10€ sur réservation par mail: jazzenvelay@gmail.com

places limitées, sur réservation jazzenvelay@gmail.com +33 4 71 09 61 50 http://www.jazzenvelay.fr/

