1 SOIRÉE : 2 ARTISTES – BUCOLIE À PAIMBOEUF Paimbœuf, 1 octobre 2021

Quai Sadi Carnot Le HANGAR

Paimbœuf Loire-Atlantique

Bucolie à Paimboeuf

Quand Jean-Claude Pinson (essayiste et poète) rencontre Jacques Bonnaffé (comédien)…

“L’écrit parle”, association nazairienne qui promeut la littérature française contemporaine en conviant des écrivains à des rencontres-débats, a choisi Paimboeuf et le HANGAR pour recevoir en octobre Jean-Claude Pinson, philosophe et essayiste, sans doute l’un des plus fins observateurs de la poésie contemporaine.

Lui-même auteur d’une dizaine de recueils de poésies et d’une quinzaine d’essais, on lui doit notamment un livre paru il y a peu chez Champ Vallon De la poésie comme écologie, dans lequel il est question des rapports qu’entretient de nos jours la littérature, et plus particulièrement la poésie, avec la destruction massive des écosystèmes.

Il était naturel que la rencontre soit doublée d’une autre voix, celle du comédien Jacques Bonnaffé, plus que tout sensible à ces questions et qui longtemps a donné des lectures poétiques sur France Culture. Acteur de plus de soixante longs métrages, Jacques Bonnaffé qui a tourné entre autres pour Godard, Doillon, Garrel, Deville ou Rivette nous fait l’honneur insigne de nourrir la soirée en réservant la surprise d’un ensemble de textes mis en scène par sa voix.

Sur réservation en ligne, par téléphone et à l’accueil de l’office de tourisme de Paimboeuf.

Le HANGAR :

Vendredi 1er octobre 2021

• Rencontre débat avec Jean-Claude Pinson et Jacques Bonnaffé, à partir de 19 h.

• Soirée animée de lectures, suivie d’un pot et de dédicaces.

* PASS sanitaire

* Port du masque obligatoire.

* Modifications possibles selon les nouvelles directives gouvernementales ou départementales en vigueur au moment de la soirée

mairie@paimboeuf.fr +33 2 40 27 50 50 http://www.paimboeuf.fr/

