Concert : 100% Rock havrais – Yulies + François Premiers 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers, 29 mars 2024, Montivilliers.

Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Yulies :

Yulies propose un rock expressionniste à la fougue nineties. Entre Sugar pour le côté noisy-pop, Whipping Boy pour la sincérité du chant et Rowland S. Howard pour l’élégance explosive.

François Premiers :

Depuis 2017, le quintet François Premiers côtoie la scène Rock internationale : Jim Jones and the Righteous Mind, Viagra Boys, The Fleshtones, The Galileo 7, Little Bob and the Blues Bastards, Fuzzy Vox… Ce show rock-garage teinté d’arrangements powerpop voyage de festivals en scènes de musiques actuelles hexagones et ne cesse de conquérir une audience intergénérationnelle de plus en plus large !

Voici la preuve que Le Havre est toujours la ville du Rock.

Tout public.

Sur réservation..

1 Rue Oscar Commettant Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



