Parenthèse Vigneronne : jouez et testez vos 5 sens 1 Grand’Rue Katzenthal, 1 mars 2024, Katzenthal.

Katzenthal,Haut-Rhin

Un parcours ludique autour des 5 sens pour découvrir les Grands Crus d’Alsace.

2024-03-01 fin : 2024-12-30 . EUR.

1 Grand’Rue

Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est



A playful journey around the 5 senses to discover the Grands Crus of Alsace

Un viaje lúdico en torno a los 5 sentidos para descubrir los Grands Crus de Alsacia

Ein spielerischer Parcours rund um die 5 Sinne, um die Grands Crus des Elsass zu entdecken

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg