1 Domaine 1 chef – Soirée Pique Nique au Domaine de La Brillane Aix-en-Provence, 5 août 2021, Aix-en-Provence.

1 Domaine 1 chef – Soirée Pique Nique au Domaine de La Brillane 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05 Domaine de la Brillane 195 Route de Couteron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

35 35 Soirée Pique Nique au Domaine viticole de La Brillane avec Yannis Lisseri, Chef et ex-bras droit de Glenn Viel.

Une balade dans les vignes, une visite de la cave et une dégustation de vin accompagné d’un repas minutieusement préparés par des Chefs de renom



Chaque repas préparé est en accord avec les vins proposés. Au cours de cette soirée, les vignerons vous proposeront deux verres de dégustation pour accompagner le repas. Ces rencontres hebdomadaires autour du vin et de la gastronomie sont un réel moment d’échange et de convivialité à partager en couple, entre amis ou en famille !



Le panier repas comprenant :

● une entrée

● un plat

● un fromage local

● un dessert

● 2 verres de vin du domaine. Possibilité d’acheter le vin en bouteille.

Pain et eau fournis.



Découvrez le menu détaillé sur le site https://www.1domaine1chef.com



A partir de 18h30 pour une visite de la vigne et de la cave, à 20h, diner assis de chef.

Durée : 4h environ

1 Domaine 1 chef, organisé par LDC Communication, vous invite à découvrir des soirées dans des domaines viticoles pour découvrir la gastronomie provençale

dernière mise à jour : 2021-07-30 par